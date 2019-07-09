تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد.. «مدرسة» توسع انتشارها في القرى النائية

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإتاحة منصة «مدرسة» في ألف قرية في الوطن العربي، أبرمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف تنسيق الجهود المشتركة لدعم تنفيذ مشروع المنصة التعليمية الإلكترونية المجانية.

وتنص الاتفاقية على أن يتعاونا في تنفيذ المشروع في ألف قرية حيث ستقوم هيئة الهلال الأحمر بالمساهمة في تحديد المناطق المستهدفة، وتسهيل الوصول إليها، وتقديم الدعم في عملية التوزيع والمتابعة، خصوصاً في المناطق التي تواجه تحديات في الوصول إلى الإنترنت.

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