«مدرسة» تتوسع في القرى النائية ومخيمات اللاجئين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أبرمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف تنسيق الجهود المشتركة لدعم تنفيذ مشروع منصة «مدرسة»، المنصة التعليمية الإلكترونية المجانية المندرجة تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تقدم 5000 درس تعليمي بالفيديو من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الـ 12، وإتاحة المنصة في 1000 قرية في الوطن العربي، بالإضافة إلى نشر التعليم والمعرفة عبر مختلف مشاريع الهيئة.

وشهدت منصة «مدرسة» استقبال أكثر من 1.7 مليون طالب مسجلين على منصتها منذ إطلاقها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر الماضي، كما شهدت المنصة أكثر من 32 مليون زيارة إلكترونية من مختلف أنحاء العالم وذلك للاطلاع على الدروس التعليمية بالفيديو في مواد العلوم والرياضيات.

ووقع اتفاقية التعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي كل من سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وحمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في هيئة الهلال الأحمر. وينص الاتفاق بين الجانبين على أن يتعاونا في تنفيذ مشروع منصة مدرسة في 1000 قرية، حيث سيقوم الهلال الأحمر بالمساهمة في تحديد المناطق المستهدفة وتسهيل الوصول إليها وتقديم الدعم في عملية التوزيع والمتابعة، تشجيعاً لنشر محتوى منصة «مدرسة» خصوصاً في المناطق الفقيرة أو التي تواجه تحديات في الوصول إلى شبكة الإنترنت ولإتاحة حلول منصة «مدرسة» على عدد من القرى والمناطق النائية التي تشرف عليها وتغطيها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال برامجها ومشاريعها.

أهداف

وقال سعيد العطر، الأمين العام المساعد في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «إننا في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير حلول «مدرسة» في 1000 قرية، نسعى إلى توسيع رقعة العمل الإنساني ونشر التعليم والمعرفة والوصول إلى المستفيدين منه في أرجاء الوطن العربي، وإتاحة المجال أمام المزيد من الفئات المستهدفة للاستفادة من منصة مدرسة التعليمية».

تضافر الجهود

وأضاف العطر: «إن اتفاقية التعاون بين المؤسسة وهيئة الهلال الأحمر تأتي في سياق تضافر جهود المؤسسات الإماراتية العاملة في مجال المشاريع الإنسانية والعمل الخيري والتنموي، وذلك عبر التعاون في المشاريع التنموية التي تهتم بالإنسان وتمكينه وإكسابه المعارف والمهارات الضرورية اللازمة لتحسين واقعه وحياته إلى الأفضل بطريقة مستدامة، وبما يلبي أيضاً الاحتياجات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجاً».

ومن جانبه، أكد حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «أن الهيئة تحرص على نسج شراكات هادفة وبناءة في المجال الإنساني والتنموي مع الهيئات والمؤسسات في الدولة وجميع قطاعات المجتمع المحلي، وتسعى لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والعمل معاً من أجل تحسين مجالات الاستجابة للقضايا الإنسانية العاجلة والملحة».

تقدير

وأعرب عن تقدير الهيئة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تعزز جهود التنمية في المجالات المختلفة في كل مكان، وأكد حيوية البرامج التي تتبناها لتحسين الحياة ورفع المعاناة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات البشرية في المجالات الضرورية، وقال: «إن مبادرة منصة مدرسة في 1000 قرية نائية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتوفير محتوى منصة «مدرسة» في المناطق التي تواجه تحديات للوصول لشبكة الإنترنت، تعتبر من المبادرات الرائدة والمبتكرة والجريئة لدعم العملية التعليمية، وتقليل نسبة الفاقد التربوي في تلك المناطق».

مجالات

وأكد الجنيبي: «أن الاتفاقية تفتح مجالات أرحب للتعاون والتنسيق بين الجانبين في واحدة من أهم القضايا التي ظلت تؤرق الكثير من المجتمعات التي ترزح تحت وطأة المعاناة، وتفتقر للمقومات الأساسية لضمان استمرار العملية التعليمية، كما أن الاتفاقية توفر حلولاً مبتكرة للنهوض بمسيرة العلم والمعرفة في تلك المجتمعات، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعاً في تنفيذ بنود الاتفاقية على أرض الواقع وستعمل جاهدة على تحقيق أهدافها بالسرعة التي تتطلبها ظروف الأطفال الذين هم خارج العملية التعليمية حالياً في الكثير من الدول رغم أنهم في سن الدراسة».

ويندرج مشروع منصة «مدرسة» في 1000 قرية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويهدف إلى توفير منصات تعليمية إلكترونية للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت للاستفادة من محتوى منصة «مدرسة» التعليمية، في حين تهدف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديم رسالة إنسانية قوامها حماية حياة الإنسان وضمان احترام إنسانيته، والتخفيف من معاناة الفئات الأشد ضعفاً من خلال العديد من الوسائل بما فيها إقامة المشاريع الإنسانية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية.

منصات متنقلة

تهدف مبادرة «مدرسة» في 1000 قرية نائية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى توفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت.