محمد بن راشد: حريصون على تقوية روابطنا العالمية

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص الإمارات على اغتنام وتوظيف كل الفرص في سبيل الارتقاء بمستوى علاقات التعاون والصداقة التي تربطها مع دول وشعوب العالم.

جاء ذلك خلال تسلم سموه، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، قبل ظهر أمس، أوراق اعتماد 13 سفيراً جديداً للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

وقال سموه مخاطباً السفراء: «إن أبواب حكومتي ووزرائي مفتوحة لكم خاصة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها الأخ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومساعدوه من وزراء ومسؤولين في الوزارة الذين يعملون لتسهيل أعمالكم وتواصلكم مع مختلف الجهات المعنية في الدولة وتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم اللوجستي لإنجاح مهامكم، وفقكم الله جميعاً لما فيه خير شعوبنا».

كما قال سموه مرحباً بالسفراء: «أنتم في بلدكم الثاني نتمنى لكم ولعائلاتكم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات وفي كنف مجتمعنا المتنوع الثقافات والأعراق، حيث يعيش الجميع مع أبناء وبنات شعبنا بتناغم كبير وانسجام ومحبة دون فوارق».

محمد بن راشد: مجتمعنا متنوع الثقافات يعيش فـيه الجـميع بـتناغم وانسجام ومحبة