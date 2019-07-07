حالة الطقس المتوقعة على الإمارات من الاثنين إلى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا صباحا على السواحل وغائما جزئيا إلى صحو بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - أن الطقس غدا سيكون رطبا صباحا على السواحل وغائما جزئيا على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس بعد غد " الثلاثاء " رطبا صباحا شمالا مع احتمال تشكل ضباب خفيف يصبح غائما جزئيا وتتكون بعض السحب شرقا بعد الظهر، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويكون طقس يوم " الأربعاء " غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر مضطربا صباحا يصبح متوسط الموج ظهرا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويظل طقس " الخميس " غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبالنسبة ليوم " الجمعة " توقع ان يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع ظهور بعض السحب على الجبال شرقا بعد الظهر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.