توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحيانا، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند الساعة 09:05 .. والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:17 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند الساعة 02:26 .. والجزر الاول عند الساعة 20:36 والجزر الثاني عند الساعة 08:21 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 80 40

دبي 43 31 80 25

الشارقة 44 30 80 50

عجمان 43 30 95 40

أم القيوين 44 31 95 50

رأس الخيمة 41 31 90 30

الفجيرة 38 30 80 65

العين 45 28 61 20

ليوا 45 30 65 15

الرويس 43 30 70 20

السلع 43 31 75 20

دلما 44 32 60 15

طنب الكبرى 35 30 80 50

طنب الصغرى 35 30 80 50

أبو موسى 35 30 80 50