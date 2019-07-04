توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً ظهراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الغد الباكر شمالاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غرباً، تكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج بوجه عام و يضطرب غرباً وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 02:39 بينما الجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 20:26.

وفى بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والمد الثاني عند الساعة 23:21 الجزر الاول عند الساعة 17:57 والجزر الثاني عند الساعة 05:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 30 80 25

دبي 42 32 85 25

الشارقة 41 30 75 20

عجمان 40 29 75 20

أم القيوين 41 29 85 30

رأس الخيمة 41 29 80 30

الفجيرة 37 32 80 40

العين 46 30 70 10

ليوا 46 28 85 10

الرويس 39 27 85 40

السلع 39 27 85 40

دلما 38 30 70 40

طنب الكبرى 37 30 85 50

طنب الصغرى 37 30 85 50

أبو موسى 37 30 85 50