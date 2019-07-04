أبوظبي تنشئ أضخم محطة للطاقة الشمسية في العالم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن طرح مناقصة لإنشاء وتطوير مشروع عالمي المستوى لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الكهروضوئية الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 2,000 ميغاواط في منطقة الظفرة بأبوظبي.

وسيمتد المشروع، الذي يشكّل جزءاً من سلسلة مشاريع اعتمدتها اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في الإمارة، على مساحة تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً بطاقة إنتاجية تقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لمشروع «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الكهروضوئية الشمسية في العالم.

ويُتوقع أن يصل المشروع الجديد إلى مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2022، وهو الأمر الذي سيزيد إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية في أبوظبي إلى 3,200 ميغاواط.