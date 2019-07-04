طرح مناقصة لإنشاء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن طرح مناقصة لإنشاء وتطوير مشروع عالمي المستوى لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الكهروضوئية الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط في منطقة الظفرة بأبوظبي.

وسيمتد المشروع - الذي يشكّل جزءاً من سلسلة مشاريع اعتمدتها اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي - على مساحة تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً بطاقة إنتاجية تقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لمشروع «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الكهروضوئية الشمسية في العالم. ويتوقع أن يصل المشروع الجديد إلى مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2022، وهو الأمر الذي سيزيد إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية في أبوظبي إلى 3,200 ميغاواط.

إنجاز وتأتي هذه الخطوة عقب إبداء 48 من كبار المطورين العالميين والمحليين اهتمامهم بهذا المشروع وتماشياً مع برنامج إنتاج الطاقة والمياه المستقل الذي أطلقته حكومة أبوظبي عام 1998، وسيحصل المطورون المختارون على حصة 40% من المشروع فيما ستؤول ملكية الحصة المتبقية إلى جهات محلية.

وبهذه المناسبة، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع الطاقة الشمسية الجديد في منطقة الظفرة يمثل إنجازاً جديداً في إطار التزام الشركة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بدولة الإمارات.

اهتمام

وأضاف آل علي: «يعد الاهتمام القوي الذي حظي به هذا المشروع دليلاً على جاذبية نموذج الشراكات الذي نعمل به، كما يشير إلى القوة التنافسية والمزايا التي يتسم بها قطاع الطاقة المتجددة في الدولة».