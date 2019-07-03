توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج بوجه عام.بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 19:38 .

ويحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 22:28 والجزر الاول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:11 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 80 20

دبي 43 31 70 20

الشارقة 43 28 75 15

عجمان 40 29 75 15

أم القيوين 42 29 80 25

رأس الخيمة 43 28 80 25

الفجيرة 36 32 85 50

العين 47 30 50 10

ليوا 46 28 70 15

الرويس 41 27 75 25

السلع 41 27 75 25

دلما 38 30 85 45

طنب الكبرى 38 30 80 40

طنب الصغرى 38 30 80 40

أبو موسى 38 30 80 40