خليفة ودواوين الحكام ينعون خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

المصدر: Ⅶ دبي - وام والبيان

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في بيان لها ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية أول من أمس في المملكة المتحدة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة: «بسم الله الرحمن الرحيم ..

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) .. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان. وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال سموه، في تدوينة عبر «تويتر»: «خالص العزاء لأخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة خالد بن سلطان.. خالص العزاء لأبناء الشارقة ولشعب الإمارات.. أسأل الله أن يملأ قلب أخي الشيخ سلطان سلواناً وصبراً.. رأينا عطفك وحبك لكافة أبناء وطنك.. رأينا قلبك الكبير والجميل، أسأل الله أن يربط على قلبك الجميل في مصابكم الجلل».

بدوره، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بوفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال سموه في تدوينة نشرها حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا خالد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، وإذ نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعموم آل القواسم الكرام بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعاً، ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال الديوان في بيان له: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية (أول من أمس) يوم أمس الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية».

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم عند تمام الساعة 9 صباحاً في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة «الجبيل».

وتتقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم.

عجمان

أيضاً نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية أول من أمس الاثنين في المملكة المتحدة.

وقال بيان ديوان صاحب السمو حاكم عجمان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية».

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

الفجيرة

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية في المملكة المتحدة. وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة في بيان له بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

أم القيوين

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين في بيان له بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى أسرة الفقيد، «تغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

رأس الخيمة

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سلطان وحمدان وهزاع وسيف بن زايد يعزون

نعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

وتقدّم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

بدوره، قدّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تعازيه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة نجله خالد، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبه، تقدّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتعازي لصاحب السمو حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا، راجين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أيضاً نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، أسكنه الله فسيح جناته، وألهمنا الصبر والسلوان».

حمدان بن محمد: عزائي لكل أهالي الشارقة

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بوفاة نجله خالد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «عزائي للوالد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة ابنه الشيخ خالد بن سلطان.. عزائي لكل أهالي الشارقة.. اللهم صبّر والد الجميع الشيخ سلطان، واربط على قلب الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في مصابها». دبي - البيان

حافلات لنقل المعزين

أعلنت إدارة الحرس الأميري في شرطة الشارقة عن توفير حافلات مكيفة إلى جانب مصلى البديع لنقل جموع المعزين (ذهاباً وإياباً) لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، على مدار كل أيام العزاء، وستعطى الحافلات أولوية الدخول لقصر البديع. الشارقة ـ البيان

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