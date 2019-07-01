القائد العام لشرطة دبي يكرم 4 موظفين لمساعدتهم أسرة عمانية

المصدر: البيان الإلكتروني

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون أمن المنافذ، وعدد من الضباط والأفراد، 4 من موظفي شرطة دبي " 3 عسكريين ومدني" لمساعدتهم المواطن العُماني جمال بن سليمان الكمشكي وأسرته، وذلك بعد أن تعطلت سيارتهم في شارع المطار أثناء رحلة عودتهم إلى موطنهم، وقدموا لهم المساعدة اللازمة إلى حين إصلاح السيارة واستئناف الرحلة.

وجاء التكريم بعد أن نشر المواطن العُماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي "شكراً للقيادة العامة لشرطة دبي على التعامل الرائع والراقي وسرعة الاستجابة للبلاغ بعد اتصالي بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات".

وخلال التكريم، أشاد اللواء المري بجهود وانضباط والتزام كل من: الرقيب أول علي محمد علي الجازعي، والشرطي محمد زيد نصر، والشرطي عبد اللطيف حميد الندابي، والمدني عبد الواحد عبد الصمد، لأدائهم المتميز، مما ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وقدم اللواء المري شهادة شكر وتقدير لأفراد الشرطة والمدني، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم، مؤكدا بأن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

ومن جانبهم، تقدم المكرمون بجزيل الشكر لسعادة القائد العام لشرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة واهتمامه بكل منتسبي شرطة دبي، ومتابعته لعملهم ميدانياً، مؤكدين أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدورهم وحافز لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجمهور.

وحول تفاصيل القصة، أكد المكرمون أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من الرجل العمُاني وأسرته بخصوص تعطل السيارة على شارع المطار، وفي منطقة خطرة تتمثل في المثلث الواصل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مؤكدين أنهم انتقلوا فوراً إلى مكان تعطل السيارة، وعملوا على تأمينها وتأمين السلامة المرورية في المنطقة تجنباً لوقوع أية حوادث.

وأوضحوا أن السيارة المتعطلة كانت سيارة من نوع جيمس كبيرة، وكان على متنها 13 فردا من الأسرة بين نساء وأطفال وكبار في السن، ما استدعى ضرورة الحرص على تأمين سلامتهم أولاً، حيث تم نقل عدد منهم إلى سيارة تابعة لشرطة دبي وعدد آخر إلى سيارة أجرة، ثم طلبنا رافعة لنقل السيارة المتعطلة إلى ورشة تصليح.

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