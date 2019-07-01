عماني يشكر شرطة دبي على احترافية تعاملها ومواقفها الإنسانية

المصدر: البيان الالكتروني

أشاد المواطن العماني جمال بن سليمان الكمشكي بالتعامل الراقي لأفراد شرطة دبي، شاكراً لهم حسن معاملتهم له ومساعدته على تخطي الصعاب التي ألمت به خلال تعطل سيارته في أحد شوارع دبي.

وكان جمال الكمشكي في رحلة بدبي هو وأسرته عندما تعطلت سيارته في وسط شارع سريع وفي مكان خطر جدا حسب قوله.

وقال المواطن العماني عبر حسابه على تويتر إنه كان وأسرته في رحلة إلى دبي عندما تعطلت سيارته في وسط شارع سريع ومكان خطر، ولم يعرف ما يفعله سوى الاتصال بشرطة دبي، التي استجابت لنجدته في ظرف 6 دقائق فقط.

وأضاف ان الشرطة لم تبارحه إلا بعد أن تم تصليح سيارته، بعد أن أحضرت رافعة وتوصيلها إلى جاراج تصليح، ولم تكتف بذلك بل أحضرت سيارة لنقل أفراد عائلته حيث مكان تصليح السيارة، وتكفلت بمصاريف التصليح رافضة أن يدفع هو أجرة التصليح كونه ضيفاً على دبي.

كما أشار جمال إلى ان أفراد الشرطة دعوه هو وعائلته إلى الإقامة في بيوتهم، لكن مصالحه الكثيرة كانت تحتم عليه تصليح السيارة والاستمرار في رحلته حسب ما جاء على لسان المواطن العماني.

وختم جمال بالقول إن هذا التعامل الراقي من شرطة دبي لن ينساه ما دام حياً يرزق، مشيداً باستجابتهم السريعة ومعاملتهم الإنسانية.