الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن الجهود الحثيثة في إدارة العملية الانتخابية في دورتها الرابعة التي تتم في أكتوبر من العام الجاري، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وفي إطار تطوير العملية الانتخابية وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، الذي أعلن عنه في عام 2005، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في تنفيذ العملية الانتخابية ومنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة في ممارسة حقهم الانتخابي أينما تواجدوا، يأتي إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني ليشكل إضافة جديدة لمسار التنمية السياسية عبر توضيح مختلف محطات العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019 في دروتها الرابعة هذا العام.

ويوضح الجدول التسلسل الزمني لكافة فعاليات وأهم محطات العملية الانتخابية، بما في ذلك إعلان فتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح ابتداء من 7 أغسطس، وموعد بدء تسجيل المرشحين أنفسهم في المراكز الانتخابية في 18 أغسطس لمدة خمسة أيام.

ومن ثم إعلان القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس. يليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومين تبدأ من 22 سبتمبر 2019 وتنتهي في 23 سبتمبر 2019.

ووفقا للجدول تمتد فترة التصويت المبكر من 1 وحتى 3 أكتوبر، والتصويت المبكر هو العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مبكراً قبل يوم الانتخاب الرئيسي.

وحسب الجدول فسيكون يوم 5 أكتوبر هو يوم الانتخابات الرئيسي وهو أيضا يشهد إعلان نتائج الفرز الأولية وتبدأ فترة الطعون في تاريخ 6 أكتوبر والتي تستمر لمدة يومين حيث يشهد يوما 9 و 10 أكتوبر رد اللجنة على الطعون في حين يكون يوم 13 أكتوبر هو اليوم الذي يتم فيه إعلان القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.

وما يميز هذه الدورة هو أنها خلت للمرة الأولى من فترة الصمت الانتخابي؛ والتي تعني توقف المرشحين عن الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة قبل بدء الانتخابات الفعلية.

تعزيز الوعي

قال معالي عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن الإعلان عن الجدول الزمني يؤسس لعلاقة شفافة مع كافة الأطراف المعنية؛ وخاصة الناخبين، ويعزز الوعي السياسي ويزيد من ثقافتهم حول العملية الانتخابية ويمهد لمشاركة فاعلة وبالتالي إلى نجاح التجربة الانتخابية الرابعة.

تفعيل المنصات الرقمية

وفي سياق موازٍ، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات تفعيل المنصات الرقمية الإلكترونية المحدثة الخاصة بانتخابات المجلس، لتزويد الناخبين والجمهور بالتفاصيل والمعلومات عن الدورة المقبلة من الانتخابات المقرر انعقادها في شهر أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضاً

337738 عضواً في قوائم الهيئات لانتخابات «الوطني» 2019