337738 عضواً في قوائم الهيئات لانتخابات «الوطني» 2019

المصدر: أبوظبي - البيان - موفق محمد

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة.

وتحظى المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الشباب

وتميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، انطلاقاً من دورهم كركيزة رئيسية لمسيرة التقدم في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الشباب في قوائم عام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جميع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين أصحاب السمو الحكام وحسب التوزيع الجغرافي لها 101549 عضواً في إمارة أبوظبي، 60772 عضواً في إمارة دبي، 64293 عضواً في إمارة الشارقة، و10165 عضواً في إمارة عجمان، و6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، 39017 عضواً في إمارة الفجيرة.

وأشادت اللجنة الوطنية للانتخابات بالجهود النوعية التي تبذل للارتقاء بالعملية الانتخابية وتعزيز مسيرة النجاحات التي تحققها، من خلال توفير جميع المقومات والإمكانات التي تسهم في تسهيل عمليات التصويت لأعضاء الهيئات الانتخابية في جميع الإمارات، والتي تأتي نتيجة التعاون البنّاء والفاعل من جميع الجهات المعنية في تنظيم الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

دعم لامحدود

وتوجّه معالي عبد الرحمن العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على الثقة الكبيرة التي يولونها للجنة الوطنية للانتخابات، وعلى الدعم اللامحدود الذي يتم تقديمه لإنجاح العملية الانتخابية، مشيداً بالزيادة الكبيرة التي حظيت بها القوائم الانتخابية للعام 2019، مبيناً أنها دليل على العلاقة الفريدة التي تربط بين القيادة ومواطني دولة الإمارات التي تسعى إلى توفير جميع الإمكانات والقدرات لتمكينهم من تحقيق أفضل الإنجازات وفي جميع المجالات.

وأضاف معاليه: «إن الإعلان عن القوائم الانتخابية مؤشر عملي على التطور النوعي والمستمر الذي تشهده مسيرة التنمية السياسية على مستوى الدولة، التي تسير وفق نهج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لتأسيس دولة الإمارات، والذي يسهم في الارتقاء بالتجربة البرلمانية للدولة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة تشريعية مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، والارتقاء بتجربته إلى مرحلة أكبر تمثيلاً والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين».

وتنشر اللجنة الوطنية للانتخابات تفاصيل قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر موقعها على الإنترنت www.uaenec.ae كما سيتم نشرها أيضاً في الصحف الرسمية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتعرف إلى ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات 2019، حيث توفر مجموعة متنوعة من الطرق للتحقق من ورود الاسم ضمن أعضاء الهيئات الانتخابية لهذا العام، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي الذي يحمل عنوان «اللجنة الوطنية للانتخابات» الموجود على متجر آبل ومتجر جوجل، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600500005، حيث يستطيع البحث عنه بواسطة النظام الآلي من خلال رقم الهوية أو التحدث مباشرة مع موظف المركز، كما يمكن زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود الاسم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي يمثلها.

ممارسة الحق الانتخابي

ومن حق كل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته المشاركة في العملية الانتخابية إما كمرشح أو في التصويت لمرشح يختاره، وذلك بحسب التعليمات التنفيذية للانتخابات، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي للانتخابات، ولكل ناخب ضمن هذه الهيئات صوت واحد يدلي به بشخصه مرة واحدة، دون توكيل أو إنابة شخص آخر عنه لممارسة هذا الحق.

وتسير دولة الإمارات في خطى ثابته ومتدرجة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لبرنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عنه عام 2005 بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات، حيث إن الزيادة في أعداد الهيئات الانتخابية بشكل متدرج تهدف إلى ترسيخ ثقافة وقيم المشاركة السياسة ونهج الشورى.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة عبر التطبيق الذكي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وعبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.

48 عضواً للإشراف على اللجان

انتهت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني 2019 من إعداد قوائم أعضاء لجان إدارة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. وتضم القائمة 48 عضواً تم توزيعهم على 7 لجان تمثل كافة إمارات الدولة، منهم 16 عضواً سيتولون مهام الإشراف على إدارة الانتخابات في إمارة أبوظبي، و8 أعضاء لإدارة الانتخابات في إمارة دبي، و5 أعضاء لإمارة الشارقة، و5 أعضاء لإمارة عجمان.

كما تم تحديد 4 أعضاء لإدارة الانتخابات في إمارة رأس الخيمة، و5 لإدارتها في أم القيوين، و5 آخرين لإمارة الفجيرة، حيث تم تشكيل تلك اللجان، بقرار من اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح دواوين الحكام، ويكون مقرها الإمارة المعنية.

وتضم تلك اللجان ممثلين من دواوين الحكام، والشرطة والبلدية، إضافة إلى شخصيات بارزة من القطاع الأهلي، تتولى جميعها القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية الخاصة بسير الانتخابات بالإمارة، وتعمل على تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات.

وأوكلت اللجنة الوطنية للانتخابات، للجان الإمارات السبع مهام إدارة المشهد الانتخابي، والذي تعمل في إطاره لجان الإمارات إلى جانب باقي اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات من إعداد وإدارة وتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ونوهت من خلال تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية «اللجنة الوطنية للانتخابات 2019» بأن لجان الإمارات تعد أحد أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات، والتي تعمل عن كثب مع لجنة إدارة الانتخابات في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة.