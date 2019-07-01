50.5% زيادة في الهيئات الانتخابية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة.

وتحظى المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، انطلاقاً من دورهم كركيزة رئيسية لمسيرة التقدم في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الشباب في قوائم العام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جمــيع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

337738 عضواً في قوائم الهيئات لانتخابات «الوطني» 2019