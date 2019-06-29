طقس الغد.. حار إلى شديد الحرارة نهاراً

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية (18 - 28 كم) ساعة تصل إلى 38 كم/ س أحيانا.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط بوجه عام.. و يحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 23:23 والجزر الأول عند الساعة 16:39 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 19:10والجزر الاول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:13.