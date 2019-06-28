«عين الصقر» إلى الفضاء خلال أيام

المصدر: أبوظبي - وام

ينطلق القمر الصناعي الإماراتي «عين الصقر» إلى مداره يوم السبت، الموافق لـ6 يوليو المقبل، من المحطة الفرنسية «غيانا»، في الساعة 5:53 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وبإطلاق «عين الصقر»، سيصبح القمر الصناعي الرابع لأغراض الرصد، الذي تمتلكه الإمارات، ليرتفع عدد الأقمار الصناعية للدولة إلى 10 أقمار، ومن المتوقع أن تبلغ 12 قمراً في عام 2020.

وصُمم القمر «عين الصقر» من قِبل كل من شركة «إيرباص ديفانس آند سبيس»، التي تولت توفير المنصة، وشركة «تاليس إيلينيا سبيس»، التي تكفلت بالجانب المتعلق بآليات التصوير.

‎ويتميز «عين الصقر» بأنه مزوَّد بنظام تصوير عالي الوضوح والدقة، وبمجرد دخوله إلى مداره المنخفض حول الأرض على ارتفاع 611 كيلومتراً تقريباً، سيبدأ عملية التقاط صور فضائية للأرض، وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية داخل مركز الاستطلاع الفضائي.

ويشار إلى أن «عين الصقر» هو عبارة عن قمر صناعي سيتم استخدام صوره لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية، ومن المتوقع أن يتم استخدامه لأغراض المسح الخرائطي والرصد الزراعي والتخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلاً عن مراقبة الحدود والسواحل.

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