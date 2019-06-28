الإمارات تطلق القمر الصناعي «عين الصقر» يوليو المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان، و«وام»

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق القمر الصناعي «عين الصقر» إلى مداره يوم السبت الموافق لـ 6 يوليو المقبل، من المحطة الفرنسية «غيانا»، الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، الخاضعة للسيادة الفرنسية، في الساعة 5:53 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء في تدوينة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يوم السبت المقبل، إضافة جديدة في قدرات دولة الإمارات الفضائية، قمر المراقبة (عين الصقر 1) سيطلق الى الفضاء لتعزيز القدرات الاستراتيجية والدفاعية للدولة بالاضافة الى تطبيقات في مجال البيئة والموارد الطبيعية».وبإطلاق «عين الصقر»، سيصبح القمر الصناعي الرابع لأغراض الرصد، الذي تمتلكه الإمارات، ليرتفع عدد الأقمار الصناعية للدولة إلى 10 أقمار، ومن المتوقع أن تبلغ 12 قمراً في عام 2020.

وصمم القمر «عين الصقر» من قبل كل من شركة «إيرباص ديفانس آند سبيس»، التي تولت توفير المنصة، وشركة «تاليس إيلينيا سبيس»، التي تكفلت بالجانب المتعلق بآليات التصوير.

‎ويتميز «عين الصقر» بأنه مزود بنظام تصوير عالي الوضوح والدقة، وبمجرد دخوله إلى مداره المنخفض حول الأرض على ارتفاع 611 كيلومتراً تقريباً، سيبدأ عملية التقاط صور فضائية للأرض، وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية داخل مركز الاستطلاع الفضائي.

ويشار إلى أن «عين الصقر»، هو عبارة عن قمر صناعي سيتم استخدام صوره لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية، ومن المتوقع أن يتم استخدامه لأغراض المسح الخرائطي والرصد الزراعي والتخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلاً عن مراقبة الحدود والسواحل.

ويذكر أن القمر الصناعي «عين الصقر»، والذي يُدار من قبل مركز الاستطلاع الفضائي «SRC»، سيضيف إمكانات هائلة في تزويد المركز بمئات الصور الفضائية العالية الدقة والوضوح، وذلك بشكل يومي، مع خاصية إعادة التصوير في وقت زمني قصير، لضمان تلبية جميع الاحتياجات.