تفاعل كبير في إنستغرام «البيان» لاختيار الشخصية الكرتونية الفضائية

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

تفاعل قراء «البيان» على حساب الصحيفة في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مع الدعوة التي وجــهها الثلاثاء الماضي مركز محمد بن راشد للفضاء، للتفاعل مع الصورة التي تضم رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصــوري وسلـــطان النـيادي، بصحبة شخصية كرتونية ترتــدي بدلة رواد الفضاء، وذلك بترشيح تسمية ملائمة لها، واختيار واحدة من هذه الأسماء المعبرة لإطلاقها عليه. وشارك القراء على حساب الصحيفة بأسماء كثيرة قاربت المئة اسم، ما يعكس التفاعل الكبير للمشاركة في هذه المبادرة.

وشملت الأسماء المقترحة: عزام، طموح، رائد، خليفة، زايد، إماراتي، طيف الإمارات، مكافح، نجم، بن فرناس، مكوكي، ظبيان، يو إيه إي (نسبة للإمارات)، زايد الطموح، ولد الدار، عبقرينو، وسهيل.

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