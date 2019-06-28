تفاعل كبير في إنستغرام «البيان» و«محمد بن راشد للفضاء» لاختيار الشخصية الكرتونية الفضائية

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

تفاعل الكثيرون من قراء «البيان» على حساب الصحيفة الإلكتروني بـ«إنستغرام»، مع الدعوة التي وجهها الثلاثاء الماضي مركز محمد بن راشد للفضاء، للتفاعل مع الصورة التي تضم رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بصحبة شخصية كرتونية ترتدي بدلة رواد الفضاء، وذلك بترشيح تسمية ملائمة لها، واختيار واحدة من هذه الأسماء المعبرة لإطلاقها عليها.

إقبال كبير

وشارك القراء على حساب الصحيفة بأسماء كثيرة قاربت المئة اسم، ما يعكس التفاعل الكبير للمشاركة في هذه المبادرة، فضلاً عن أن ذلك يؤكد أن المشاريع الفضائية الإماراتية أصبحت تحظى باهتمام متنامٍ من الجميع، كونها تضع بصمات رائدة للدولة في هذا القطاع المهم والمستقبلي، فيما تسابق المتابعون لتسمية الشخصية الكرتونية والتي شملت، عزام، طموح، رائد، خليفة، زايد، إماراتي، طيف الإمارات، مكافح، نجم، بن فرناس، مكوكي، ظبيان، يو أيه إي نسبة للإمارات، زايد الطموح، جريندايزر، سماوي، رودي، أعجوبة، ولد الدار، عبقرينو، سهيل.

وضمت التسميات أيضاً الرائد بلو، بولو الإمارات، رفيق الرواد، الرائد برهان، إيميرايزون نسبة لإماراتي وهورايزون، حمود، سند، هزان وهو دمج لاسمي رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وشملت التسميات كذلك، فضائي، فضولي فضوئي العرب، حلم الإمارات، هلال، مستر مفكر، ذكي، المكوك السريع، ولد الفضاء، فلكي، ياس، الرائد سموف، أقدر، رمول نسبة لرمل الصحراء.

أسماء ودلالات

من جهتهم تفاعل مئات المتابعين لحساب مركز محمد بن راشد للفضاء على إنستغرام، ليرشحوا أسماء جديدة للشخصية الكرتونية ومن بينها عربي، طموح، ضي، مهير، فاضل، ريود من «رائد الفضاء»، شهاب، سهيل، نير، ميسان وهو اسم نجم معناه النجم الزاهر، آسترو، سديم، زحل، بدر، المستكشف الصغير، مسبار، الرائد خليفة، عزم، عمار، مكوكب، كويكب، إمبراطور الفضاء، E71، نجم سهيل، رودار وهو مزج لكلمتي رواد الدار، هلال، فلاح، الفرقد، العيوق، الثريا، الأكليل، سلبار، وهي أسماء عربية للنجوم وهي المستخدمة كأسماء لنجوم البوصلة العربية «الاتجاهات» في الملاحة البحرية قبل اكتشاف البوصلة الحالية والتي تستخدم الأرقام بدل النجوم، كما أن هذه الأسماء مرتبطة بتفوق الملاحة العربية وتنسب كأسماء في البوصلة التي اخترعها الملاح العربي الكبير شهاب الدين أحمد بن ماجد.

وشملت الأسماء أيضاً (أبوجي) وهي أعلى نقطة في الفضاء بعيداً عن سطح الأرض يصل إليها القمر الصناعي عند إطلاقه، فريد، باكورة، نوفل، ربدان، جذلان، باسل، ناجد، عون، مُنجد، فخور، فلك، زايد الملهم، بارق، سديم، منصور، ناموس، مطياف، عالي، براق، طارق، هزيم وهو الذي يقهر الصعاب ويهزمها، فخر، فزاع، ضياء، مكتشف، بيرق، زايد، ملهم، مدار، نواف وهو المكان المرتفع العالي، سرمد وتعني الطموح في آفاق العلم والاستكشاف الدائم الذي لا ينقطع.