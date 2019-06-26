اللجنة الوطنية للانتخابات تعتمد التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (03 / 02 / 2019) بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار استكمال الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة للانتخابات، وحرصاً من اللجنة على توعية كافة المعنيين بالانتخابات 2019 بقواعد وأحكام العملية الانتخابية.



وتحتوي التعليمات التنفيذية 69 مادة مقسمة على تسعة فصول، وتشكل الإطار التشريعي الذي ينظم العملية الانتخابية بجميع مراحلها وإجراءاتها، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة، وتشرح كل ما يتعلق بالانتخابات من حقوق وواجبات الناخبين، ومسؤولية أعضاء الهيئات الانتخابية، وتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات.



وقد اشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تعديلات وإضافات على انتخابات 2015 تركزت في شرح وتفصيل قرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار (3) لسنة 2006م وما ورد عليه من تعديلات، بشأن تمثيل النساء (50%) في المجلس الوطني الاتحادي، كما تضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات، فيما خلت التعليمات التنفيذية من فترة الصمت الانتخابي لإعطاء كل مرشح الفرصة لاستكمال حملته الانتخابية قبل اليوم الرئيسي للانتخابات.



وحددت التعليمات التنفيذية للدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الفصل الثاني مهام واختصاصات اللجنة الوطنية للانتخابات ومسؤولياتها، فيما تناول الفصل الثالث اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات والمهام التي تعمل على تنفيذها، وخصص الفصل الرابع لشرح قواعد وشروط.



الترشح، فيما تناول الفصل الخامس قواعد الانتخاب والتي تشتمل على التصويت خارج الدولة والتصويت المبكر ويوم الانتخاب الرئيسي.



وحددت التعليمات التنفيذية في الفصل السادس أحكام وضوابط الحملة الانتخابية، فيما حدد الفصل السابع المخالفات الانتخابية وآليات التعامل معها، وتم تخصيص الفصل الثامن للطعون الانتخابية والإجراءات المرتبطة بها.



وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن اللجنة تسعى للوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية والإدارية في إدارة الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وبما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات ويبني على النجاحات السابقة التي حققتها الدولة في هذا المجال".



وأشار معاليه إلى أهمية التعليمات التنفيذية وضرورة الالتزام بها في ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية لجميع الأطراف، سواء على مستوى مسؤوليات إدارتها أو المشاركة فيها، وهو ما سيرسّخ الثقة لدى كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية من مؤسسات وهيئات وأفراد على حد سواء.



ويمكن الاطلاع على الملف الكامل للتعليمات التنفيذية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي الذي يحمل عنوان "اللجنة الوطنية للانتخابات" الموجود على متجر آبل ومتجر جوجل.



وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة عبر التطبيق الذكي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وعبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.