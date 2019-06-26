المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنهت إجراءات الإقامة الذهبية لـ 400 شخص على مستوى الدولة ممن انطبقت عليهم الشروط، مشيراً إلى أن الإقامة الذهبية تمنح لعدد من الفئات منها المستثمرون والعلماء والأطباء المتخصصون والطلبة النابغون، واستهلت عملها بتسليم الإقامة الدائمة للمستثمرين، التي حددت بعشر سنوات يتم تجديدها سنوياً.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أوكلت مهمة دراسة الطلبات إلى لجان مختصة للتأكد من مطابقة الاشتراطات المحددة، وأنه يمكن للمقيمين على أرض الدولة زيارة مكاتب الطباعة المعتمدة للتقدم بالطلب والحصول على موافقة.

400 مستثمر حصلوا على الإقامة الذهبية في الدولة