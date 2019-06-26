400 مستثمر حصلوا على الإقامة الذهبية في الدولة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنهت إجراءات الإقامة الذهبية لـ400 مستثمر على مستوى الدولة ممن انطبقت عليهم الشروط، مشيراً إلى أن الإقامة الذهبية تمنح لعدد من الفئات منها المستثمرون والعلماء والأطباء المتخصصون والطلبة النابغون، واستهلت عملها بتسليم الإقامة الدائمة للمستثمرين، والتي حددت بعشر سنوات يتم تجديدها سنوياً.

التقدم بالطلب

وأشار إلى أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أوكلت مهمة دراسة الطلبات إلى لجان مختصة للتأكد من مطابقة الاشتراطات المحددة، وأنه يمكن للمقيمين على أرض الدولة زيارة مكاتب الطباعة المعتمدة للتقدم بالطلب والحصول على موافقة، أما الأشخاص من خارج الدولة يمكنهم التقدم بالطلبات عبر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وذكر المري خلال اللقاء الإعلامي حول «الإقامة الذهبية» بحضور عدد من المستثمرين أنه لا يوجد عدد محدد لمنح الإقامة الذهبية لكافة الفئات، وأن فرق العمل المتخصصة بالإدارة مستعدة لإنهاء إجراءات أصحاب الطلبات المستوفين للشروط ويمكنهم تنفيذ أكثر من 30 إقامة خلال اليوم، مشيراً إلى أن منح الإقامة الذهبية يعكس مكانة دولة الإمارات كوطن ثان للأفراد من كافة أنحاء العالم ولكلّ من يُساهم بإيجابية في قصة نجاح الدولة، حيث يوفر النظام إقامة دائمة ومزايا غير مسبوقة لعدد من الفئات وذويهم.

5 دقائق

وفي السياق ذاته قال عدد من المستثمرين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية إنه لا يوجد دولة في العالم تمنح فرصة للإقامة الدائمة في غضون 5 دقائق، أو تتيح فرصة لمن هم خارج الدولة بالتقدم بطلب الحصول على إقامة دائمة عن طريق موقع إلكتروني وبإجراءات في غاية السهولة، مؤكدين أن هذه الخطوة عززت من استقرارهم وستساهم في نمو أعمالهم في الدولة، متقدمين بالشكر لحكومة وقيادة دولة الإمارات على هذه المبادرة الاستثنائية.

وقال فوسو شروف إن الإقامة الذهبية التي تمنح للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية في دولة الإمارات تعد خطوة كبيرة تساعد هؤلاء الأشخاص على الاستقرار في حياتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أنه يقيم في دبي منذ قرابة 70 عاماً، ولم يجد فيها إلا كل الفرص التي ساعدت على استقراره.

تعزيزالثقة

من جانبه قال أيمن فودة أحد رجال المستثمرين في مجال الأغذية في دبي، إن الإقامة الدائمة أو ما يطلق عليها الذهبية عززت ثقة المستثمرين بهذه الأرض الطيبة التي لم تشعر أحداً بالغربة فيها، مشيراً إلى أنه أمضى أكثر من 30 عاماً في الدولة التي يحكمها قبل القوانين العادات والتقاليد الأصيلة.

من جهته قال أحمد خالد مستثمر إن الإقامة الذهبية هي حافز للمستثمرين في تنمية الاستثمار في أرض الابتكار والسعادة، حيث وفرت الدولة وقيادتها الرشيدة كافة الإمكانيات لتنمية المشروعات ويسرت كافة السبل، ولم تفرق يوماً بين مواطن ومقيم، واصفاً الإقامة الذهبية بالخطوة الذكية في توفر مزيد من الاستقرار للمستثمرين والكفاءات المتميزة في الدولة.