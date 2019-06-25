توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكون السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر ورطب ليلاً وفي صباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط نهارا شرقا وتكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم / ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

والبحر في الخليج العربي يكون الموج خفيفا إلى متوسط بوجه عام فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:23 والمد الثاني عند الساعة 07:04 والجزر الأول عند الساعة 12:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط بوجه عام فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 05:52 والجزر الاول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:38.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 80 20

دبي 44 30 80 30

الشارقة 44 30 75 35

عجمان 42 29 80 35

أم القيوين 42 31 85 40

رأس الخيمة 40 31 80 30

الفجيرة 36 30 85 45

العين 46 32 50 10

ليوا 47 32 65 20

الرويس 42 28 90 15

السلع 42 29 85 30

دلما 41 29 90 30

طنب الكبرى 36 30 85 35

طنب الصغرى 36 30 85 40

أبو موسى 36 31 90 45