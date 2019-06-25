«طموح زايد» شعار أول مهمة إماراتية للفضاء

المصدر: دبي ــ البيان

اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، شعار أول مهمة فضاء إماراتية عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

ويجسد شعار المهمة طموح المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء خاصة أنه آمن بقدراتهم واهتم بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القطاع.

وسيرافق شعار المهمة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في شهر سبتمبر المقبل.

اعتماد شعار أول مهمة إماراتية للفضاء صممه أبناء الوطن