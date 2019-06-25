اعتماد شعار أول مهمة إماراتية للفضاء صممه أبناء الوطن

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، شعار أول مهمة فضاء إماراتية عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العام 2017، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن التصميم تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب؛ ويعكس إبداع وقدرات الشباب الإماراتي، ومساهمتهم في صنع مستقبل وريادة دولة الإمارات وإنجازاتها الرائدة في مجال الفضاء.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب:«سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في تصميم شعار أول مهمة إماراتية عربية لمحطة الفضاء الدولية، بمشاركة الشباب الإماراتي المبدع».

وأضافت معالي المزروعي:«أن الاعتماد على الشباب الإماراتي في تصميم الشعار يدل على ثقة واهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر للشباب في شتى المجالات والتخصصات؛ الأمر الذي أسهم في أن يصبح شباب الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى به في الريادة والإبداع والتفوق».

رهان

وأضافت:«نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، دائماً نراهن على دور الشباب المحوري وإبداعاتهم وابتكاراتهم في تحقيق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة وتحويلها إلى تطبيق على أرض الواقع».

وتابعت:«تهدف مساهمة الشباب الإماراتي في تصميم شعار أول مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية، هذه المهمة التي سترفع العلم الإماراتي عالياً في الفضاء، إلى خلق هوية إبداعية مميزة تعبر عن الريادة الإماراتية في مجال الفضاء، وعن الثقافة والتراث الإماراتي».

طموح زايد

ومن جانبه قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء:«يجسد شعار المهمة طموح المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، خاصة أنه آمن بقدراتهم واهتم بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القطاع، وكانت لديه رؤية بعيدة المدى لقطاع فضاء إماراتي، سيحمل هزاع المنصوري «طموح زايد» معه إلى الفضاء، مرتدياً الشعار على كتفه خلال هذه المهمة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية والتي ستكون حدثاً يفتخر به كل إماراتي وكل عربي».

وأضاف: «يأتي تعاون المركز مع المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار رؤيتنا المشتركة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في مختلف القطاعات وتوفير البيئة الملائمة لهم للابتكار والإبداع، حيث نعمل في المركز وفق استراتيجية متكاملة لتشجيع الشباب المواطن على الإبداع والابتكار».

ومن المقرر أن يرافق شعار المهمة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في شهر سبتمبر المقبل.

دعم

يحظى برنامج الإمارات لرواد الفضاء بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويُعتبر هذا الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.