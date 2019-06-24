توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة شرقا بعد الظهر ورطبا ليلا وفي صباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 16 - 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والثاني عند الساعة 05:44.

والجزر الأول عند الساعة 12:06 والثاني عند الساعة 00:37.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والثاني عند الساعة 04:12 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والثاني عند الساعة 22:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 43 32 75 20

دبي 43 31 70 20

الشارقة 43 31 70 20

عجمان 42 29 70 20

أم القيوين 42 31 80 20

رأس الخيمة 42 32 70 15

الفجيرة 40 32 80 15

العين 47 32 50 10

ليوا 47 33 80 20

الرويس 45 28 75 25

السلع 42 29 75 25

دلما 43 29 80 25

طنب الكبرى 40 32 80 35

طنب الصغرى 40 32 80 35

أبو موسى 40 32 80 35