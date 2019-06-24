محمد بن زايد يعزي في وفاة أحد مدرسي سموه في الخامس الابتدائي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تعازيه ومواساته في وفاة الأستاذ جاسم بوشعر، مدرس سموه في الخامس الابتدائي. نقل تعازي سموه، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى البحرين، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمدينة عيسى.

وأكد فهد بو شعر نجل الفقيد، لـ«البيان» من المنامة، أن الفقيد كان يعشق الإمارات ويراها جزءاً من قلبه، ويومياته، مشيراً إلى أنه في آخر إدخال له إلى المستشفى، وفي إحدى إفاقاته ظن أنه في أبوظبي، حيث كانت ترجع إليه بين الحين والآخر ذكرياته فيها لشدة محبته إياها.



محمد بن زايد يعزي في وفاة مدرسه جاسم بو شعر

نجل الفقيد لـ "البيان": والدي عشق الإمارات وكانت جزءاً من قلبه