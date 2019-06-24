محمد بن زايد يعزي في وفاة مدرسه جاسم بو شعر

المصدر: أبوظبي ـ البيان ووام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر «تويتر» عن تعازيه ومواساته في وفاة الأستاذ جاسم إبراهيم بوشعر، أحد مدرسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الكندي في أبوظبي عام 1971.

مواساة

ونقل تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أسرة الفقيد، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة وذلك خلال زيارته أمس مجلس العزاء في مدينة عيسى حيث قدم التعازي إلى نجلي الفقيد هيثم وفهد وشقيقه خالد معرباً عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الأستاذ جاسم بوشعر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.