طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 18 - 28 كم/ س تصل إلى 38 كم/ س أحيانا.. و الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط بوجه عام.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43 و المد الثاني عند الساعة 04:54 و الجزر الأول عند الساعة 11:25 و الجزر الثاني عند الساعة 23:25 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط بوجه عام .. و يحدث المد الأول عند الساعة 14:22 و المد الثاني عند الساعة 02:22 و الجزر الأول عند الساعة 21:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة - الحرارة العظمى - الحرارة الصغرى - الرطوبة العظمى - الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 70 20

دبي 43 33 60 25

الشارقة 42 30 70 25

عجمان 40 31 55 25

أم القيوين 42 29 75 20

رأس الخيمة 42 31 75 15

الفجيرة 38 30 65 15

العين 45 33 40 10

ليوا 46 31 45 15

الرويس 40 31 45 15

السلع 39 31 55 25

دلما 39 33 80 50

طنب الكبرى 40 33 80 50

طنب الصغرى 40 33 80 50

أبو موسى 40 33 80 50 .