اكتمال مراجعة جاهزية الأجزاء الرئيسة لمسبار الأمل

المصدر: دبي - أحمد يحيى

كشفت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أكمل خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة جاهزية الأجزاء الرئيسة لمسبار الأمل، فيما تجري الاستعدادات للاختبارات البيئية، معتبرةً أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ خطوة مهمة في رحلة نقل المعرفة التي بدأتها الدولة في مجال الفضاء.

وأضافت الأميري، في تدوينة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «انتهينا اليوم (أمس) من مراجعة عمليات التحكم بالمسبار والاستعدادات للاختبارات البيئية. بهذه الطاقات والسواعد الشابة، نقترب من اللحظات التاريخية لتحقيق طموح وتطلعات دولة الإمارات».

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز «محمد بن راشد للفضاء»، في أبريل الماضي، جاهزية «مسبار الأمل» بنسبة 85%، إذ تم الانتهاء من معظم الأجزاء الرئيسة للمسبار الذي يشكّل محور مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر، في أول مشروع من نوعه عربياً.

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