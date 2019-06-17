دبي تُسعد زوارها بشريحة اتصال مجانية

المصدر: دبي - البيان

تبتكر دبي يومياً أفكاراً ومبادرات جديدة لإسعاد مواطنيها والمقيمين فيها، وكذلك زوارها الذين تستقبلهم على الدوام بتجارب فريدة تجعل زيارتهم رحلة مميزة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع شركة الإمارات المتكاملة دو، المشروع التجريبي الأول «تواصل بسعادة» الذي سيمكن المسافرين القادمين بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة أو تأشيرة عند الوصول إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون، من الحصول على حزمة ستشمل شريحة هاتف متحرك مقدمة مجاناً من دو عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي ستعمل على جميع الهواتف المحمولة، ليستمتعوا بتجربة متكاملة أثناء إقامتهم واستكشافهم معالم الإمارة السياحية.

وسيتمكن الحاصلون على باقة «تواصل بسعادة»، التي تأتي محملة مسبقاً على شريحة الزوار المجانية من دو مع 3 دقائق مرنة وصلاحية لمدة 3 أيام، من اختيار إضافة المزيد من دقائق الاتصال أو البيانات عبر 3 خيارات لإعادة التعبئة. وسيكون بالقرب من مكاتب الجوازات في مطار دبي الدولي ممثلون من دو مهمتهم تقديم الشريحة للزوار ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

«الإقامة وشؤون الأجانب» تقدّم شريحة هاتف مجانية للزوار في مطار دبي