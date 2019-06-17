«الإقامة وشؤون الأجانب» تقدّم شريحة هاتف مجانية للزوار في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع شركة «دو»، المشروع التجريبي الأول «تواصل بسعادة»، الذي سيمكن المسافرين القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو تأشيرة عند الوصول، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون، من الحصول على حزمة ستشمل شريحة هاتف متحرك، مقدمة مجانياً من «دو»، عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي، والتي ستعمل على جميع الهواتف المحمولة، ليستمتعوا بتجربة متكاملة أثناء إقامتهم واستكشافهم لمعالم الإمارة السياحية.‬

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمطار دبي الدولي، للإعلان عن إطلاق مشروعها التجريبي «تواصل بسعادة».

وتضمنت قائمة المتحدثين الرسميين خلال المؤتمر، كلاً من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، وفهد الحساوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وذلك بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وأنيتا مهرا الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والاتصال المؤسسي في مطارات دبي، والرائد خالد بن مدية الفلاسي نائب مساعد المدير العام للخدمات الذكية، وعدد من كبار الضباط في إقامة دبي والشركاء الاستراتيجيين والمسؤولين.

أجندة السعادة

وقال اللواء محمد المري: «في هذا المشروع «تواصل بسعادة»، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق أجندة السعادة لإمارة دبي، التي تعكف على تنفيذها دبي الذكية.استهدفنا زوار دبي بخوضهم بتجربة سلسة مليئة بالمتعة والراحة أثناء زيارتهم للمدينة، وذلك منذ لحظة وصولهم إلى المطار.

وذلك بتعاوننا مع «دو»، حيث سيتمكن من خلالها المسافرون الذين يحطون رحالهم في أبنية مطار دبي الدولي 1 و2 و3، من الاستمتاع بهذه الخدمة المتميزة. مضيفاً أن هذه الشريحة ستكون مرتبطة ببيانات المسافرين».

وأضاف اللواء المري: «تشهد مدينة دبي نمواً متزايداً في عدد الزوار الذين يأتونها من جميع أنحاء العالم لاستكشاف معالمها السياحية البارزة، وقضاء أوقات مميزة برفقة الأهل والأصدقاء.

وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، يكمن هدفنا الرئيس في العمل على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تضمن للزائر أقصى درجات السعادة والراحة والملاءمة خلال زيارته للمدينة. وتماشياً مع تطلعات دبي الذكية، الرامية إلى تنفيذ أجندة السعادة، لجعل دبي المدينة الأسعد على وجه الأرض».

مبادرة جديدة

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «تعمل دبي الذكية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تحقيق أجندة السعادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2016، والتي تتمحور حول سعادة الإنسان، سواء كان زائراً أو ساكناً، مواطناً أو مقيماً، فالإنسان في دبي وسعادته، هو المحور الذي نعمل لإسعاده».

وأضافت: «ضمن آخر المبادرات التي تقدمها دبي لإسعاد الزوار، يسعدنا اليوم أن نضيف مبادرة جديدة لابتكارات دبي في إسعاد الناس، وتحقيق أجندة السعادة، وهي مبادرة «تواصل بسعادة»، التي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، والتي تسعى من خلالها لتوفير شرائح هواتف متحركة مجانية لزوار دبي، تحتوي على بيانات مجانية، تمكّن الزوار من التقاط لحظات سعادتهم في دبي، أثناء تجوالهم في المدينة، ومشاركتها مع من يحبون من أهلهم وأصحابهم في أنحاء العالم».

تعزيز

من جهته، قال فهد الحساوي نائب الرئيس التنفيذي- خدمات الاتصال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نسعى في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إلى المساهمة في تعزيز نمو جميع القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع السياحة، الذي يشهد في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، لا سيما مع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة الإمارات في السنوات الأخيرة.

وتجسّد اتفاقيات التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، جهودنا المبذولة للعب دور محوري، والمساهمة في تحقيق الرؤى الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة».

تفعيل

تأتي باقة «تواصل بسعادة» محملة مسبقاً على شريحة الزوار المجانية من «دو»، مع 3 دقائق مرنة، وصلاحية لثلاثة أيام.ولتفعيل شريحة الزوار المجانية، يتعين على جميع المسافرين، إدخال الشريحة في أجهزتهم، والاتصال بالرقم *122#، واتباع الإرشادات.