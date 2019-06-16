شريحة اتصال مجانية لسياح وزوار دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقـــامة وشـــؤون الأجانب بدبي وبالتـــعاون مع شــــــركة الإمارات المتكامــــلة دو المشـــروع التجـــــريبي الأول "تواصل بسعادة " التي ستمكن المسافرين القادمين بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة أو تأشيرة عند الوصول إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون، من الحصول على حزمة ستشمل شريحة هاتف متحرك مقدمة مجانياً من "دو" عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي والتي ستعمل على جميع الهواتف المحمولة، ليستمتعوا بتجربة متكاملة أثناء إقامتهم واستكشافهم لمعالم الإمارة السياحية.