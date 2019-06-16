ملازم المهمة الاستثنائية يفك لغز 350 جريمة في 6 سنوات

المصدر: دبي - عبادة إبراهيم

صوت يرتجف على الهاتف، ويطلب النجدة، إنها 12 منتصف الليل في دبي، والشرطة لا تنام. في دقائق، تصل الدورية إلى المكان، ومعها مسؤول مهمته استثنائية: فك الألغاز. إنه الملازم أول حمدان أهلي، مساعد خبير مسرح الجريمة.

لا توجد قضية تستعصي على حمدان فقد استطاع فك لغز أكثر من 350 جريمة في 6 سنوات. يستدعي فك لغز الجريمة، أحدث الوسائل والتقنيات العلمية، وسرعة التصرف فور الوصول إلى مسرح الجريمة.

«توصلت إلى اكتشاف آثار أقدام مطبوعة على حافة الباب، ومن خلالها عرفت الفاعل الحقيقي»!، هذا ما يرويه حمدان حول أحد الألغاز ولكن، من هو المجرم الذي تم اكتشافه بعد تتبع آثار الأقدام؟ «لن تصدقوا. لقد كان المجرم، هو نفسه صاحب اتصال التبليغ»!

تخرج أهلي في أكاديمية شرطة دبي عام 2013، والتحق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة في شرطة دبي، وجعله تفوقه في عمله المشارك الإماراتي الوحيد في دورة الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، بمشاركة 251 شخصية أمنية حول العالم، وحقق فيها درجة الامتياز.

حمدان أهلي يفك لغز 350 جريمة في 6 سنوات