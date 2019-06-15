إسلامية دبي: نتابع حادث وفاة الطفل بالتنسيق مع الشرطة

المصدر: دبي _رامي عايش

تقدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بصادق المواساه لذوي الطفل الذي توفي داخل حافلة تابعة لاحد مراكز تحفيظ القران التي تشرف عليها الدائرة؛ سائلة المولى لهم الصبر والسلوان.

واكدت الدائرة في تصريح لها عقب الحادث؛ مسؤوليتها تجاه الاشراف الفني على مجموعة من المؤسسات الإسلامية ومراكز التحفيظ والتي يديرها أهل الخير سواء من المواطنين أو المقيمين.

وجاء في التصريح " حيث أن المسؤولية تقع على عاتق هذه المراكز فإن الدائرة تقوم بمتابعة الحادث الذي وقع اليوم في إحدى المراكز ، راجين الانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات من قبل الجهات المختصة مع إدارة المركز للنظر في الملابسات"

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