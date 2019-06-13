الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا ظهرا ورطبا خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا على بعض المناطق الداخلية المكشوفة تكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 18- 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني 23:10 والجزر الأول 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 07:57 والمد الثاني عند الساعة 19:09 والجزر الاول عند الساعة 13:31 والجزر الثاني 02:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 90 25

دبي 44 32 90 20

الشارقة 45 29 85 15

عجمان 40 30 80 15

أم القيوين 43 27 80 15

رأس الخيمة 40 29 80 15

الفجيرة 42 32 60 15

العين 46 32 50 15

ليوا 46 28 90 20

الرويس 41 29 85 30

السلع 41 29 85 30

دلما 40 30 90 30

طنب الكبرى 42 32 85 35

طنب الصغرى 42 32 85 35

أبو موسى 42 32 85 35