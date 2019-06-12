توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا، ورطبا خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة غربا، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا على بعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غربا.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20- 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 05:11 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 18:22 والثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 12:25 والثاني عند الساعة 01:17 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 80 30

دبي 45 33 70 25

الشارقة 45 29 65 25

عجمان 44 29 70 30

أم القيوين 45 30 75 35

رأس الخيمة 44 30 80 40

الفجيرة 43 32 80 15

العين 48 33 40 10

ليوا 48 28 65 10

الرويس 41 29 70 25

السلع 41 29 70 20

دلما 40 30 70 15

طنب الكبرى 38 29 80 45

طنب الصغرى 38 29 80 45

أبو موسى 38 30 80 40