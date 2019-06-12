وزير التربية: السهر للدراسة قبل الامتحانات سلوك خاطئ

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد:

أكد حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن منظومة التعليم في الدولة تقوم على تجاهل التلقين والحفظ، حيث تعمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية المطلوبة بالاعتماد على الفهم.

وأشار إلى أن إقدام طلبة المدارس على السهر طوال الليل للدراسة ومراجعة المواد قبل الامتحانات، سلوك خاطئ وتمثل خللاً تربوياً لا يتناسب مع ما تسعى منظومة التعليم بالدولة إلى تحقيقه.

وقال الحمادي في رده على سؤال برلماني موجه من العضو ناعمة الشرهان، حول أسباب بقاء الطلبة في المدارس بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، خلال الجلسة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة اليوم، إن "منظومة التعليم الإماراتية لا تسعى لترسيخ مفهوم الحفظ ليلة الامتحان، لأننا نعتبر الاختبار أداة لقياس مهارات التعلّم الذاتي للطالب، وليست وسيلة للتنافس بين الطلبة يتفوق فيها من يتمكن من حفظ الكم الأكبر من المنهج، ولهذا لا يجب على الطالب استنزاف جهده في السهر والحفظ".

وأكد الحمادي أن الوزارة تشجع الطلبة على تنمية مهارات التعلم الذاتي، ومن هذا المنطلق ترى أنه من الأفضل للطالب البقاء بالمدرسة بعد انتهائه من أداء امتحانه بهدف مراجعة إجابته مع معلم المادة بدلاً من المراجعة في البيت مع أسرته، لاسيما وأنه من الأفضل أن تتم المراجعة مع شخص متخصص، لافتاً إلى أن بقاء الطالب بالمدرسة بعد الامتحان يفيده كذلك في الحصول على أية إفادات من معلميه بشأن الامتحانات المقبلة.