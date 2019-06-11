طقس الغد صحو غائم جزئياً مغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئيا مغبرا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.

و يكون الطقس رطبا خلال الليل و صباح الغد الباكر على السواحل .. و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الداخلية نهارا، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقا.

و حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20- 30 كم/ س تصل إلى 45 كم/ س أحيانا ..و الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:43 والمد الثاني عند 21:40 والجزر الأول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 04:01.

و بالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 17:30 والمد الثاني عند الساعة 06:53 والجزر الاول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني 00:25 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 80 30

دبي 42 33 70 25

الشارقة 43 29 65 29

عجمان 42 30 70 25

أم القيوين 42 30 75 35

رأس الخيمة 40 31 80 40

الفجيرة 44 34 80 15

العين 48 33 35 10

ليوا 48 26 55 10

الرويس 40 29 70 25

السلع 39 29 70 20

دلما 44 30 80 15

طنب الكبرى 43 30 75 25

طنب الصغرى 43 30 75 25

أبو موسى 42 30 70 30 .