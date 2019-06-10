توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا، ورطبا نسبيا خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهارا.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 25- 35كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:47 والثاني عند الساعة 07:43 والجزر الأول عند الساعة 13:17 والثاني عند الساعة 02:27.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 09:48 والثاني عند الساعة 23:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 70 20

دبي 40 29 75 25

الشارقة 40 28 75 25

عجمان 38 27 70 20

أم القيوين 40 28 65 15

رأس الخيمة 41 26 85 25

الفجيرة 45 32 80 15

العين 47 30 65 15

ليوا 46 27 35 15

الرويس 44 28 65 20

السلع 46 29 65 20

دلما 42 28 60 30

طنب الكبرى 42 28 70 35

طنب الصغرى 42 28 70 35

أبوموسى 42 28 70 35