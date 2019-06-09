طقس صحو وغائم جزئياً في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً عند الظهر ورطباً نسبياً خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الداخلية قد تكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20- 32كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثاني 06:14 والجزر الأول عند الساعة 12:17 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 15:31 والمد الثاني عند الساعة 03:51 والجزر الاول عند الساعة 43: 08 والجزر الثاني 22:06 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 29 65 15

دبي 41 32 50 20

الشارقة 40 27 55 25

عجمان 38 31 65 20

أم القيوين 38 26 50 20

رأس الخيمة 37 26 50 20

الفجيرة 46 32 80 15

العين 46 32 35 15

ليوا 46 27 55 15

الرويس 44 28 65 20

السلع 43 30 70 20

دلما 43 29 85 20

طنب الكبرى 42 28 85 20

طنب الصغرى 42 28 85 20

أبو موسى 42 28 85 20 .