توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الداخلية والشرقية، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية والشرقية، تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 18- 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والثاني 02:06 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزر الثاني عند الساعة 19:47 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند 11:36 والمد الثاني عند الساعة 22:37 والجزر الاول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني 05:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 29 10 75

دبي 44 32 10 60

الشارقة 44 28 10 75

عجمان 42 31 15 70

أم القيوين 42 27 75 15

رأس الخيمة 40 28 75 15

الفجيرة 39 10 75 30

العين 44 31 40 10

ليوا 45 27 10 80

الرويس 41 28 25 80

السلع 42 85 28 25

دلما 27 85 37 35

طنب الكبرى 36 27 80 30

طنب الصغرى 36 27 80 30

أبوموسى 36 27 80 35