خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون القادة بعيد الفطر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وتمنى سموه لهم في برقيات التهنئة موفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، ودون سموه عبر «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، عيد خير ورحمة وسلام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، ويعيده علينا وعليكم باليمن والبركات».

إلى ذلك هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى قائد مسيرة العز والفخر صاحب السمو رئيس الدولة داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة ليواصل بحكمته قيادة مسيرة الاتحاد المباركة وتعزيز منجزاتها ومكتسباتها.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات وعلى إمارات الخير والمحبة بمزيد من الرفعة والازدهار والتقدم.

كما وجه سموه التهنئة إلى أبناء الإمارات المخلصين حماة الوطن، بواسل القوات المسلحة في ميادين الحق والواجب والإنسانية بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله تعالى أن يحفظهم برعايته ويبارك جهودهم ويعزهم وينصرهم. وإلى ذلك هنأ أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

وبعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قيادة وشعب الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث دون سموه عبر تويتر: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر، أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات وعساكم من عواده، وأبارك لإخواني من حماة الوطن البواسل هذه المناسبة ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا». وفي إطار آخر هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه في برقية بعث بها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته ويعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة بعيد الفطر السعيد إلى عدد من قادة الدول الخليجية والعربية متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم مزيداً من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والاستقرار.

وإلى ذلك هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الفطر المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الفطر المبارك، معرباً سموه عن أمنياته أن يعيده المولى عز وجل عليهم باليمن والبركات.

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