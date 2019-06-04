محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يؤدون صلاة العيد ويستقبلون جموع المهنئين

المصدر: Ⅶ أبوظبي، دبي - الشارقة، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة- وام

يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مسجد زعبيل في دبي صلاة عيد الفطر السعيد.

ويستقبل سموه المهنئين بهذه المناسبة المباركة في مجلس زعبيل الكبير عقب الصلاة مباشرة، أعادها الله على قيادتنا وشعبنا ودولتنا بالخير والعز والبركات.

أبوظبي

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر السعيد في أبوظبي.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه.. الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

ويستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جموع المهنئين بالعيد في يومه الأول بقصر المشرف في أبوظبي.

الشارقة

ويؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة، وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر، وعلى مدار يومين، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

الفجيرة

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، كل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية.

ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، في قصر سموه بالرميلة، عقب صلاة العصر، ولمدة يومين.

أم القيوين

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بأم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب صلاة العيد مباشرة بقصر سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات القنصلية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

رأس الخيمة

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي العهد، جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر في مجلس الضيافة بخزام من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.