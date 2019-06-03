"مرور رأس الخيمة" تفاجىء السائقين بإعفائهم من المخالفات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة "نعطيك فرصة". استهدفت السائقين بمختلف الطرق والأماكن على مستوى الإمارة على مدار يومين متتاليين ، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وشارك في المبادرة الرائد حسن حمد الزعابي مدير فرع المباحث والتعقيب يرافقه النقيب حمد علي الشحي مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث والملازم عبدالله حميدان الزعابي مدير فرع حجز المركبات ، وعدداً من الضباط وصف الضباط والأفراد .

وأكد الرائد حسن الزعابي بأن الإدارة حرصت على إطلاق هذه المبادرة ضمن إطار جهودها الخاصة والمبذولة لتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات التي تقدمها شرطة رأس الخيمة باعتبارها جزءا من المجتمع وهدفها هو تحقيق إسعاد الجميع الذي يعد من أولوياتها الرئيسية والأساسية التي لا تدخل بشأنها جهداً لمد يد الأمن والعون بالمشاركة في المبادرات الوطنية والمجتمعية وفق منظومة التميز المؤسسي ، لتوعية

الجمهور بأهمية اتخاذ كافة احتياطات السلامة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات على مدار العام عموماً وخلال فترة عطلة العيد تحديداً لتعزيز أمن الطرق وتوفير بيئة آمنة وسعيدة بعيدة عن المشاكل التي تعكر الصفو العام بهذه المناسبة .

وأوضح مدير فرع المباحث والتعقيب بأن المبادرة التي أطلقت اليوم تقوم بإعطاء إرشادات وتعليمات تقديم الخدمة المتميزة للسائقين حسب الاشتراطات الواجبة ، حيث قام الفريق بتوزيع نماذج توعوية مطابقة لورقة المخالفات من خلال حملة تفتيشية تم تنظيمها بهدف تنفيذ المبادرة بدلاً من تحرير المخالفات عليهم بشكل مباشر بمنحهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لتكون بذلك أول تهنئة تقدم لهم أثناء قيادتهم

لمركباتهم على طرق الإمارة ، مؤكداً بأن المبادرة تهدف إلى جعل الطرق أكثر أماناً من خلال نشر التوعية المرورية وتشجيع السائقين على القيادة الآمنة والتقيد بالأنظمة المرورية ، حيث استفاد منها نحو 3000 سائق ، ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور والاقتداء بالسائقين الملتزمين بما يحقق أفضل مستويات السلامة على الطرق .

واستقبل السائقين هذه المبادرة باستحسان كبير معربين عن شكرهم وسعادتهم لشرطة رأس الخيمة