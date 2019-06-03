استعدادات متكاملة لفرحة آمنة في العيد

المصدر: دبي - البيان

نشْر الفرحة والسعادة بين سكان الإمارات نهج تقوم على تحقيقه جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، وفي هذا الإطار ومع حلول أجواء العيد، أكملت الدوائر الحكومية في مختلف إمارات الدولة جاهزيتها لتأمين فرحة العيد، وضمان الاستمتاع وقضاء الأوقات الجميلة بسلامة وأمان لمختلف أفراد الجمهور.

وأكملت الدوائر خططها الأمنية المرورية الشاملة، ووضعت إمكانياتها في درجة الاستعداد القصوى لتقديم خدمات متميزة في نشر وتعزيز الأمن والأمان، كما قامت دوائر حكومية، متمثلةً في البلديات، بحملات تستهدف المسالخ وصالونات الحلاقة والتجميل، حفاظاً على السلامة العامة لأفراد الجمهور، كما استعدت دوائر عدة للقيام بزيارات إلى المرضى، تزامناً مع الأيام السعيدة لرسم البهجة على وجوههم عبر تقديم بعض الهدايا.

خطط أمنية ومرورية شاملة وحملات رقابية لعيد سعيد في الإمارات