بتوجيهات خليفة.. منح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات

المصدر: أبوظبي ــ وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كل الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات، ممن تنطبق عليهم معايير منح الجنسية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة، فيما سيتم الانتهاء وإتمام كل إجراءات التسليم من خلال جدول زمني وضعته الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجّه منذ المباشرة في التعامل مـــع هـــذا الملف بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات بما يضمن تمتعهم بالمــواطنة باعتـــبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركناً من أركانه.

من جهة ثانية تلقّى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة التي ستُعقد في مكة المكرمة. تسلّم الدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال استقبال سموه أمس في قصر البطين - معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



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