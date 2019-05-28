خليفة يوجه بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات.

وتم تنفيذ تلك التوجيهات بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث عملت الهيئة على إنجاز 3354 ملفاً تخص المتقدمين للحصول على الجنسية من أبناء المواطنات ممن تنطبق عليهم معايير منح الجنسية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة، فيما سيتم الانتهاء وإتمام كافة إجراءات التسليم من خلال جدول زمني وضعته الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجّه منذ المباشرة في التعامل مع هذا الملف بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات بما يضمن تمتعهم بالمواطنة باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركناً من أركانه.

قرار إنساني

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إنسانية القرار السامي الذي أصدر مراسيمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح الجنسية لـ3354 من أبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابهم، وهو قرار استراتيجي يمنح أبناء المواطنات الفرصة للمشاركة في دعم مسيرة التنمية وخدمة دولة الإمارات التي عهدنا من قيادتنا الحكيمة فيها أن يكون الإنسان الذي يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة هو محور اهتمام ودعم للمساهمة في تنمية وتطوير هذه الدولة.

وأشار المري إلى أن هذا الملف من الملفات المهمة والمؤثرة في المجتمع الإماراتي باعتبار أن أبناء المواطنات جزء لا يتجزأ من النسيج الإماراتي وركن هام من أركانه، حيث إن المواطنة الصالحة هي أساس نجاح المجتمعات الراقية.