توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:58 والثاني 08:16 والجزر الأول عند الساعة 14:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

أما في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 17:39 والجزر الاول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني 00:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 29 55 15

دبي 44 28 55 15

الشارقة 44 26 70 15

عجمان 44 27 65 15

أم القيوين 43 26 70 20

رأس الخيمة 45 26 60 15

الفجيرة 43 31 60 15

العين 44 29 50 10

ليوا 45 25 75 10

الرويس 42 26 80 15

السلع 43 25 75 20

دلما 38 26 80 35

طنب الكبرى 37 27 80 35

طنب الصغرى 37 27 80 35

أبو موسى 37 27 80 35.